Usta tiyatrocu dinçer sümer hayatını kaybetti

İZMİRLİ usta tiyatrocu ve tiyatro yazarı Dinçer Sümer
(81) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Dinçer Sümer, İzmir
'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İzmirli tiyatrocu ve tiyatro yazarı Sümer için İzmir Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü'nce yarın saat 14.00'te Konak
Sahne'de anma töreni düzenlenecek. Usta oyuncu, anma töreninin ardından ikindide Hamidiye
Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla
Zeytinalanı Mezarlığı'nda defnedilecek.