Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu dinçer sümer hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Usta tiyatrocu dinçer sümer hayatını kaybetti

1 saat önce

İZMİRLİ usta tiyatrocu ve tiyatro yazarı Dinçer Sümer (81) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta tiyatrocu dinçer sümer hayatını kaybetti, System.String[]
İZMİRLİ usta tiyatrocu ve tiyatro yazarı Dinçer Sümer (81) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Dinçer Sümer, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İzmirli tiyatrocu ve tiyatro yazarı  Sümer için İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce yarın saat 14.00'te Konak Sahne'de anma töreni düzenlenecek. Usta oyuncu, anma töreninin ardından ikindide Hamidiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda defnedilecek.


Dinçer Sümer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihte bugün 9 Eylül: İzmir düşman işgalinden kurtarıldı
Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu dinçer sümer hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]