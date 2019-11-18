Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika Magazin Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti

6 saat önce

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi.

Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter'in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel'in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.


Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir'den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.


DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA


Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."


YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI


Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.


JALE BİRSEL KİMDİR


Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.


38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbibrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:00 
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