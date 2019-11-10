Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Nutku'nun tabutu alkışlar eşliğinde taşınırken, cenaze törenine katılan ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro ustasının cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hande NAYMAN/İZMİR,