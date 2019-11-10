Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)
7 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:02 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Nutku'nun tabutu alkışlar eşliğinde taşınırken, cenaze törenine katılan ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro ustasının cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hande NAYMAN/İZMİR,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı