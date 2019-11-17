Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

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