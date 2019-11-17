Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

6 saat önce

91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti, System.String[]

91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti

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Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:04 
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