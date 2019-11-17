Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
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91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti
91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:04
Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum