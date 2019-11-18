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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
6 saat önce
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybettiİSTANBUL - Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
İSTANBUL - Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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