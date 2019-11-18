Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Son Dakika Genel Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti - Son Dakika

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

6 saat önce

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybettiİSTANBUL - Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

İSTANBUL - Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Yıldız Kenter, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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