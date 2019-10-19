Son Dakika Haberleri: Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

35 dakika önce

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı. Pakdil için ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Pakdil ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede 7 güzel adamdan biri olan Rasim Özdenören, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil'in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan'ın Mescid- i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. Pakdil'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

(Hülya Keklik - Ömer Çetin - İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü - Fatih Erdoğan/İHA)

Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Hacı Bayram Veli, Nuri Pakdil, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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