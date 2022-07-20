Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

20.07.2022 18:44

Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı.

Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına sanat camiasından isimler ve Kıral'ın sevenleri katıldı.

Antalya'da, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman yönetmen Erden Kıral'ın naaşı Beyoğlu Atlas Sinemasında düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Türk sinemasında Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi birçok önemli esere imza atan Kıral'ın cenazesine sanat camiasından isimler, dostları ve sevenleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazına çelenk gönderdi. Erden Kıral'ın kızı Deniz Kıral'ın ise sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

"Çok kıymetli bir sinemacı"

Cenaze namazına katılan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Erden Kıral ile ilgili, "En başında, çok kıymetli bir sinemacı. Benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi "Hakkari'de bir mevsim"dir. Kendisini yirmili yaşlarımda tanıdım. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, benim Altın Portakal aldığım film "Abdülhamid Düşerken" idi ve o jüri başkanıydı. En iyi kadın oyuncu ödülü bana verildiğinde ilk haberi ondan almıştım, çok da mutlu olmuştum. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Sinemaya bir ömür vermiş çok değerli bir yönetmenimiz"

Cenaze namazına katılan bir diğer isim Kerem Alışık ise, "Erden Hoca sinemaya bir ömür vermiş, ömür adamış çok değerli bir yönetmenimiz. Ulu bir çınar gibi ayakta kalmayı başarmış. İşine aşına hiç acı tuz katmadan yaşamış. Onuruyla, gururuyla, bu mesleği sevdasıyla hepimize sevdirmiş, Türk sinemasına çok değerli katkılarda bulunmuş bir hocamız. Aynı zamanda Sadri Alışık Sinema Jürisinin başkanı. Sadri Alışık Ödüllerinde çok kıymetli vakitler geçirdik. Sevgimiz hep onlardan yana. Onlar gidiyor ama içimizden uğurlayamıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın İnşallah. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Usta yönetmen Erden Kıral'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

YORUMLAR
500
Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi! YÖNETMEN ERDEN KIRAL'IN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Son dakika haberi! YÖNETMEN ERDEN KIRAL'IN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Kaynak: İHA

Erden Kıral, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement