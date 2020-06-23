Usta yönetmen Joel Schumacher 80 yaşında hayata veda etti - Son Dakika

Usta yönetmen Joel Schumacher 80 yaşında hayata veda etti

Kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başlayan daha sonra yönetmenliğe geçen Schumacher uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başlayan daha sonra yönetmenliğe geçen Schumacher uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

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New York doğumlu yönetmen, film endüstrisine ilk olarak 1970'lerde kostüm tasarımcısı olarak girdi. 1976'da düşük bütçeli komedi Car Wash'un yanı sıra Broadway müzikali The Wiz'in film uyarlamasının senaryosunu yazdı. 1985'te üçüncü uzun metraj filmi St Elmo's Fire ile daha çok tanındı.

Schumacher; Tom Cruise, Julia Roberts ve Michael Douglas'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'daki en büyük isimlerle çalıştı. Cannes Film Festivali'nin prestijli Palme D'Or ödülü için 1993'te aday gösterildiği Falling Down projesinde Douglas ile birlikte yer aldı.

Schumacher'in yönettiği; Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey ve Nicole Kidman'ın rol aldığı Batman Forever, dünya çapında 300 milyondan fazla hasılat elde etti. Yönetmen, 1997'de de Batman and Robin filmini çekti. Filmİn başrollerinde George Clooney ve Arnold Schwarzenegger yer aldı. Ancak bu film, ilki kadar ilgi görmedi ve eleştimenler tarafından da beğenilmedi.

Batman filmlerinden yıllar sonra Schumacher, Andrew Lloyd Webber'in müzikalinden The Phantom of the Opera'yı çekti. 2004 yapımı film, üç Oscar adaylığı kazandı. Bu, ünlü yönetmenin son filmlerinden oldu.

En son çalışması 2013'te yılında Netflix serisi House of Cards'ın ilk sezonu oldu. Schumacher, sezonun birkaç bölümünde yönetmen koltuğunda oturdu.

Micheal Schumacher, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:21 

Son Dakika Magazin Usta yönetmen Joel Schumacher 80 yaşında hayata veda etti - Son Dakika Magazin
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