Usta yönetmen Suha Arın vefatının 17. yılında anıldı - Son Dakika

Türk belgesel sinemacılığının usta yönetmeni Suha Arın, Karabük'te vefatının 17. yılında anıldı.

Suha Arın, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde, 19 ve 20. yüzyılların başında yapılmış genellikle üç katlı, 6-8 odalı geleneksel konaklar başta olmak üzere han, hamam, köprü, cami ve çeşme gibi tarihi yapıların çektiği belgeselle koruma altına alınmasında büyük öneme sahip oldu.

Tarihi ilçede terk edilen konaklar, 1976'da çekilen "Safranbolu'da Zaman" isimli belgeselin 14. Antalya Film Festivali "En İyi Kısa Metrajlı Film" dalında Altın Portakal Ödülü almasıyla yeniden hatırlandı.

2004 yılında vefat eden ve ismi bir ilçedeki meydana verilen usta yönetmen için her yıl Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde belgesel yarışmaları düzenleniyor.

Yönetmenin "Safranbolu'da Zaman" belgeselinde kullanılan kameralar, lensler, kayıt cihazları gibi araç gereçler ve bazı özel eşyaları ise Safranbolu Suha Arın Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Usta yönetmen için her yıl 1 Şubat'ta düzenlenen tören, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadı.

"Kendisini unutmamız mümkün değil"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yayımladığı mesajında, bu yıl Kovid-19 nedeniyle tören düzenlenemediğini belirterek, ilçenin ünlü yönetmene çok şey borçlu olduğunu, asla unutmayacaklarını kaydetti.

Her yıl festivalde düzenlenen belgesel yarışmalarında Arın adına ödüllerin verildiğini aktaran Köse, "Safranbolu'nun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında Suha Arın tarafından çekilen 'Safranbolu'da Zaman' belgeselinin büyük katkısı oldu. Arın, Safranbolu'nun var olması konusunda büyük çaba harcadı. Kendisini unutmamız mümkün değil, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.