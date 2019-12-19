Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Usta yönetmen Tunç Başaran düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Usta yönetmen Tunç Başaran düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Cami'inde düzenlenen cenazeye Başaran'ın yakınları ile sanat camiasından isimler katıldı. Tunç Başaran'ın kız kardeşi Meriç Başaran, abisinin cenazesinde titreyerek gözyaşı döktü.

Türk sinemasında Uçurtmayı Vurmasınlar, Piano Piano Bacaksız gibi bilinen birçok filmin yönetmenliğini üstlenen usta isim Tunç Başaran, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Usta yönetmen Başaran, bugün Şakirin Cami'inde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu cenazeye Başaran'ın ailesi, yakınları ile Müjdat Gezen, Halil Ergün gibi sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Abisinin cenazesinin yanından ayrılmayan Meriç Başaran, cenazede gözyaşı döktü. Ayrıca Meriç Başaran'ın, abisinin cenaze namazı sırasında titreyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Cenazede basına konuşan Müjdat Gezen, "Benim en eski dostumdu. Birlikte çalıştık, bana dizi çekti. Eş dost yani, aile dostumdu. Buraya da bu sene 9. gelişim, abone oldum. Bundan sonra bizim için gelecekler" dedi.

Tunç Başaran'ın yeğeni Pelin Onat, "Çok dik gitti, istediği gibi yaşadı. Son ana kadar tedavisini olurken en sevdikleriyle yan yanaydı. Uçurtma o, uçurtması uçtu" diye konuştu.

Usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Balıkesir Bandırma'ya gönderildi.

(Metin Başar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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