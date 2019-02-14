Son Dakika Haberleri: Üstad Necip Fazıl Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması"

Üstad Necip Fazıl Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması"

57 dakika önce

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Necip Fazıl 25 Mayıs'ta vefat etmiş değildir.

Üstad Necip Fazıl Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Necip Fazıl 25 Mayıs'ta vefat etmiş değildir. Bugün de yaşıyordur. Kişilerin ölüm tarihi, isimlerinin unutulduğu tarihtir." dedi.

Kahraman, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova Şubesince Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üstad Necip Fazıl Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması"nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'in emsalsiz bir şair olmasının yanı sıra mütefekkir, fikriyat ve ideoloji sahibi olduğunu söyledi.

Fikriyatının bugün gençliğe yerleştiğini ve güzel yolda yüründüğünü gördüğü için Kısakürek'in ruhaniyetinin muhakkak ki çok sevinçte olduğunu dile getiren Kahraman, "Ruhlar alemi vardır. Ruhlar yaşıyordur. O yüzden Necip Fazıl da yaşıyordur. Necip Fazıl 25 Mayıs'ta vefat etmiş değildir. Bugün de yaşıyordur. Kişilerin ölüm tarihi isimlerinin unutulduğu tarihtir." dedi.

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Şanlı bir maziye sahibiz. Laf değil bu. Güçlü bir devletiz. 53 tane devlet var bugün topraklarımızda. 3 tane kıta, 7 tane deniz. Dünyanın hakimiyiz." diye konuştu.

Ardından Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek babasıyla olan anılarını katılımcılara anlattı.

Program lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen şiir okuma ve bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sürdü.

Etkinliğe Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları Okan Özer ve Fatih Yüksel'in yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:48 Kaynak: AA

Yalova, Necip Fazıl Kısakürek, Güncel
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