Ustalar, Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Ustalar, Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti

26.03.2022 13:42
Ustalar, Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının tiyatroyu ve sanatı hayatının merkezine alan ve ömrünü tiyatroya adayan ustaları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının tiyatroyu ve sanatı hayatının merkezine alan ve ömrünü tiyatroya adayan ustaları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Ayla Algan, Zihni Göktay ve Esin Eden'in de olduğu usta oyuncular, Şehir Tiyatroları'nda geçen yıllarından, unutamadıkları anılarına, ustalarından ustalıklarına uzanan uzun sanat yolculuklarını kamera karşısında anlattı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Beklan Algan ve Muhsin Ertuğrul'a bir mektup yazdığını söyleyen Ayla Algan, "Bugünümüz çok iyi. Dünyadan çok iyiyiz tiyatroda. Tiyatro bir yaşam öyküsü. Bir şairin gün düşlemesi..." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zihni Göktay da tiyatroyla ilgilenen herkesin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, " Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tiyatro gününün daha güzel günlerde; terörsüz, afetsiz, geçim gürlüğü içinde kutlanmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncu olmaktan çok mutluyum"

Tiyatronun insanlara umut aşılayan bir sanat olduğuna dikkati çeken Esin Eden ise şunları kaydetti:

"Yalnız oyuncu açısından değil, seyirci açısından da bence çok önemli bir sanat. Sahnede canlı oynanan bir oyunu seyretmek ve oradan iyi ya da kötü birtakım izlenimler edinmek çok önemli. Oyuncu olmaktan, oyuncu arkadaşları tanımış olmaktan çok mutluyum. Bütün seyircilerimizin, oyuncularımızın, yapımcılarımızın, yazarlarımızın, 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutlarım."

Usta oyuncular Gökhan Mete, Mazlum Kiper, Naşit Özcan, Emin And, Suphi Tekniker, Funda Postacı, Betül Arım, Sevtap Çapan, Hakan Altıner, Binnur Şerbetçioğlu ve Mert Asutay'ın da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladığı röportajların tam kayıtlarına Şehir Tiyatroları Youtube hesabından ulaşılabilir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü, 27 Mart, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ustalar, Dünya Tiyatro Günü için kamera karşısına geçti - Son Dakika


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