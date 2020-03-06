Ustalar kursiyerlerle buluştu - Son Dakika
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Ustalar kursiyerlerle buluştu

6 saat önce

Zonguldak'ta kaybolmaya yüz tutmuş olan yorgan dikim mesleğiyle ilgili önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ta kaybolmaya yüz tutmuş olan yorgan dikim mesleğiyle ilgili önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.


Zonguldak Merkez Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisinde yorgan dikim ustası Fatma Taştüner ile kursiyerler bir araya geldi.


Etkinlikte yorgan dikim ustası yün ve pamuk yorgan dikiminin püf noktalarını kursiyerlere anlattı.


Zonguldak Merkez Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Ayşe Apaydın, "Eskiden genç kızların çeyizlerin süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganlarının yerini sentetik malzemelerden üretilen fabrikasyon yorganların almasıyla ustalığın da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline geldiğini görüyoruz. Fakat insanlar hazır yorganları kullansalar bile yün ve pamuk yorganların sağlıklı olduğunun farkındalar. Biz de Zonguldak Merkez Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak milli kültür değerlerimizin korunması, yaşatılması ve tanıtılması için 2020 yılının ikincisini gerçekleştireceğimiz; 'Ustalar kursiyerle buluşuyor' da bu ay ustamız Fatma Taştüner'i kursiyerlerimizle buluşturduk. Ustamız kursiyerler yorgan dikimi öğretecek ve meslekteki incelikleri anlattı. İlginin büyük olması bizi mutlu etti" ifadesini kullandı. - ZONGULDAK

Zonguldak Merkez, Zonguldak, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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