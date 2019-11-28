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Ustalar kursiyerlerle buluşuyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği Kula'da da yürütülüyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği Kula'da da yürütülüyor.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" projesi kapsamında, Kula Halk Eğitimi Merkezi el sanatları kursiyerleri, öğretmen ve idarecileri ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan ve Kula'da sadece bir iş yerinde sürdürülen keçecilik mesleğini yerinde inceledi. Geçmiş yıllarda Kula'da oldukça yaygın olan, fakat zaman geçtikçe unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yerini alan keçecilik mesleğini, gelişen teknolojiye ve yaşam standartlarına rağmen sürdüren Kula'daki tek keçeci Sadık Karabulut'u iş yerinde ziyaret ederek keçecilik mesleği ile ilgili bilgi alan kursiyerler, keçenin ve keçeden yapılan el sanatlarının nasıl yapıldığını inceledi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, el sanatları kurs öğretmeni Esma Bozkuş ve kursiyerlere keçenin yapım aşamalarını anlatan Sadık Karabulut, mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi ile ilgili bilgi veren Kula Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması, el sanatlarının korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması için oldukça önemli bir proje olduğunu söyledi. Kula Halk Eğitimi Merkezi olarak ilk kez böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Saracaloğlu, proje kapsamında her ay, ayda en az bir gün el sanatları ustaları ile kursiyerleri buluşturacaklarını kaydetti. - MANİSA

Halk Eğitimi Merkezi, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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