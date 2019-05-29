"Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi
2 saat önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikle ustalarla kursiyerler bir araya getirildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:12 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikle ustalarla kursiyerler bir araya getirildi. Gölbaşı Belediyesi
tarafından kurulan Sanat Sokağı'nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 60 Halk Eğitim Merkezi kursiyeri katıldı.
Kursiyerlere yumurta kabuğu oyma sanatının inceliklerini anlatan oyma sanatkarı Hamit Hayran, yumurta kabuğu oyma sanatının sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar ise kursiyerleri ustalarla buluşturma etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Uçar, "ilkini gerçekleştirdiğimizin etkinliğimizde yumurta kabuğu oyma sanatkarı Hamit Hayran ile kursiyerlerimizi buluşturduk. Bundan sonrada bakırcı, çömlekçi ve bıçakçı ustaları ile kursiyerlerimizi buluşturacağız." dedi.
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