"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı - Son Dakika

Ustaların 1950'li yılların İstanbul'unu sanatsal bir bakışla gözler önüne serdiği sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler