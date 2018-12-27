Son Dakika Haberleri: Ustaları Kıskandıran Lezzet ????çikolatalı Kat Kat Pasta

Ustaları Kıskandıran Lezzet ????çikolatalı Kat Kat Pasta

1 saat önce

Albenili görüntüsü ile daha tatmadan beğenileri kazanacak, yapımı son derece kolay Ganajlı Pasta sizlerinde favorisi olacak.

Albenili görüntüsü ile daha tatmadan beğenileri kazanacak, yapımı son derece kolay Ganajlı Pasta sizlerinde favorisi olacak. Masalarınıza renk katacak, özel günlerinize çok yakışacak bu pastayı sizlerde denemelisiniz. Dilimlerin yetmeyeceği ganajlı pasta yerken içinizi baymayacak ve yaparken de sizi yormayacaktır. Eğer tatlıları seviyorsanız, yapmaktan keyif alıyorsanız daha fazla zaman kaybetmeden koşun mutfaklarınza. Çaylarınızın, kahvelerinizin vazgeçilmezi, en güzel sohbetlerinizin eşlikçisi olacak bu pastayı büyük küçük herkes çok sevecek. Gelin bu akşamın tatlısını birlikte hazırlayalım. Kakaolu keki, çikolatalı kreması ve ganajı ile mutfaklarınız da olay yaratacak ganajlı pasta nasıl yapılır? merak ediyorsanız buyurun videomuzu izlemeye. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:20 Kaynak: Youtube

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