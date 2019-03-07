Ustalarla Jam Session

Dünya çapında tanınırlığa ssahip saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bananno, sahnelerini Aslı Tan (saksafon), İpek Sanem Ertür (vokal), Gökhan Dolunay (trompet), Alper Aydoğan (davul), Batuhan Işık (davul), Tuna Payziner (bas), Uğur Alper Sönmez (vokal), Bartu Özöktem (Piyano), Daniela di Scala (saksafon) ile paylaştı. Sonlara doğru salonda bulunan küçük bir saksafon öğrencisi ile genç bir piyanist konsere katıldı.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali 9 Mart 2019 Cumartesi günü 19.30 'da tanınmış caz gitaristi, besteci ve eğitimci Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble Konseri ile devam edecek. Konser davetiyeleri AASSM gişesinden bedelsiz olarak alınabilir.