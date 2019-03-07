Son Dakika Haberleri: Ustalarla Jam Session

Ustalarla Jam Session

2 saat önce

26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde 6 Mart günü "Ustalarla Jam Session Akşamı" vardı. İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile Festivale katılan Jazz Virtuoso Duo, iki gündür atölyelerine katılan gençlerle AASSM Küçük Salondaydı.

Ustalarla Jam Session, System.String[]

Dünya çapında tanınırlığa ssahip saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bananno, sahnelerini Aslı Tan (saksafon), İpek Sanem Ertür (vokal), Gökhan Dolunay (trompet), Alper Aydoğan (davul), Batuhan Işık (davul), Tuna Payziner (bas), Uğur Alper Sönmez (vokal), Bartu Özöktem (Piyano), Daniela di Scala (saksafon) ile paylaştı. Sonlara doğru salonda bulunan küçük bir saksafon öğrencisi ile genç bir piyanist konsere katıldı.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali 9 Mart 2019 Cumartesi günü 19.30 'da tanınmış caz gitaristi, besteci ve eğitimci Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble Konseri ile devam edecek. Konser davetiyeleri AASSM gişesinden bedelsiz olarak alınabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 Kaynak: Bültenler

Avrupa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu

Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:32:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ustalarla Jam Session
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]