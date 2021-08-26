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USTAM Kocaeli ile ara elaman açığı kapanacak - Son Dakika

USTAM Kocaeli ile ara elaman açığı kapanacak

26.08.2021 10:18
USTAM Kocaeli ile ara elaman açığı kapanacak, System.String[]

Genel Sekreter Gündoğdu, USTAM Kocaeli projesinde eğitim gören usta adaylarını ziyaret ederek kalifiye ustaları işverenlerle buluşturacaklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen USTAM projesi meyvelerini vermeye başladı. Eğitimlerin henüz devam ettiği projede gençler iş teklifleri almaya başladılar. Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO'da eğitimlerine devam eden usta adaylarını ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, proje ile iş arayan gençlerin kalifiye usta haline getirilerek işverenlerle buluşturulacağını vurguladı.

GÜNDOĞDU'YA AKADEMİSYENLER EŞLİK ETTİ

Genel Sekreter Gündoğdu'ya Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Küçük, Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan eşlik etti.

USTA ADAYLARIYLA SOHBET ETTİ

USTAM Kocaeli projesine katılarak eğitim alan usta adaylarıyla sohbet eden Gündoğdu, gençlerin beklentilerini de dinledi. Gençlere projeyi büyük bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini söyleyen Gündoğdu, yazılı ve uygulamalı sınavı başarıyla geçen adayların iş hayatına kolaylıkla "Merhaba" diyeceğini kaydetti.

ARA ELEMAN AÇIĞI KAPANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, işverenlerin kendilerine ara eleman bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını aktardıklarını söyledi. USTAM projesinin bu açığı kapatmak için güzel bir örnek olduğunu belirten Gündoğdu, "Eğitimi kaliteli verdiğimiz gibi gençlerimizin 'iş bulamam' korkusunu da gidermemiz gerekiyor. Bu projeye bu yüzden sahip çıkmak bizim için çok önemli. Projenin diğer yerel yönetimlere ve üniversitelere örnek olmasını arzu ediyoruz" dedi.

YENİ İŞ İMKANLARI

USTAM, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan veya almış olduğu mesleki eğitimle iş bulamayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki ve teknik beceri kazandırıp, belgelendirerek beşeri sermayeyi geliştirmeyi amaçlıyor. USTAM Kocaeli projesine başvuran gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırmak için eğitimler veriliyor. Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler ile gençlere yeni alanlarda oluşan iş imkanlarının kapısını açıyor.

İŞ HAYATINA YENİ ADIM

Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurları barından USTAM Kocaeli projesi, gençlere umut oldu. Birçok farklı meslek branşında eğitim veren USTAM Kocaeli ile gençler bir adım öne geçiyor. Başvurularını yapan ve eğitime katılan gençler, aldıkları eğitim ile iş hayatında bir adım öne geçirecek sertifika elde ediyor.

YAZILI VE UYGULAMALI SINAV

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte hazırlanan müfredatlar ile verilen eğitimler, alanında uzman eğitmenler ile son teknoloji atölyelerde uygulama ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. Her meslek için kurs sonunda yazılı ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacak. Başarılı olan kursiyerlere belgelendirme yapılırken kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Üniversite Onaylı Sertifika verilecek. Zorunlu mesleklerde ise ayrıca, kursiyerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlanacak.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Bilgisayar Destekli Tasarım-Üretim (CAD-CAM), Yazılım Uzmanlığı, IT Uzmanlığı, AR-GE Uzmanlığı, Satış ve Satış Gücü eğitim programlarının yanında Otomotiv Montajcısı eğitim programı usta adayları tarafından yoğun rağbet görüyor. 124 ila 402 saat arasında süren programlarda teorik eğitimlerin yanında fabrikalarda uygulamalı eğitim imkanı da sunulmakta.

USTAM Kocaeli ile ara elaman açığı kapanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gündoğdu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel USTAM Kocaeli ile ara elaman açığı kapanacak - Son Dakika


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