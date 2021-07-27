Ustam Kocaeli'yle gençler bir adım önde - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, ülkemize örnek olacak çalışmalarına bir yenisi daha eklemiş "USTAM" projesini hayata geçirmişti. Örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıran USTAM Kocaeli Projesi'nde eğitimler devam ediyor.

YENİ İŞ İMKANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan veya almış olduğu mesleki eğitimle iş bulamayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki ve teknik beceri kazandırıp, belgelendirerek beşeri sermayeyi geliştirmeyi amaçlayan istihdam odaklı mesleki eğitim projesini hayata geçirdi. USTAM Kocaeli projesine başvuran gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırmak için eğitimler veriliyor. Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler ile gençlere yeni alanlarda oluşan iş imkanlarının kapısını açıyor.

İŞ HAYATINA YENİ ADIM

Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurları barından USTAM Kocaeli projesi, gençlere umut oldu. Birçok farklı meslek branşında eğitim veren USTAM Kocaeli ile gençler bir adım öne geçiyor. Başvurularını yapan ve eğitime katılan gençler, aldıkları eğitim ile iş hayatında bir adım öne geçirecek sertifika elde ediyor.

"İŞ BULABİLİRMİYİM DÜŞÜNCEM KALMADI"

USTAM projesiyle bilgi birikimini geliştirdiğini ifade eden Emre Özhan; "Üniversite mezunuyum. Mezuniyetim pandemi dönemine denk geldiği için iş bulamadım. Ben de kendime yeni bir hedef arıyordum. Kendimi yeni bir alanda geliştirmek isterken USTAM projesi ile tanıştım. Başvurumu yaptım ve birçok alanda eğitim verdiklerini gördüm. Kursa başladık. Temelden başlayan bir eğitim aldık. Proje başladıktan sonra bir iş hayatının her anını öğrendik. Ben bu projeden büyük keyif aldım. İş bulabilir miyim diye bir düşüncem kalmadı. Benim gibi kendini geliştirmek isteyen gençleri bu projeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"SERTİFİKAYLA BİR ADIM ÖNDEYİM"

Eğitim sonunda alınan sertifikanın önemli olduğunu belirten kursiyer Ezgi Sönmez; "Endüstriyel kalıpçılık mezunuyum. Daha üst bir seviyeye çıkmak için USTAM projesine katıldım. Billboardlarda projenin ilanını gördüm. Ufak bir araştırmanın ardından projeye dahil oldum. CAT ve CAM alanında eğitim verildiği için eğitim almaya başladım. Seminer aldık ve daha sonra uygulamalı eğitime başladık. Eğitimleri görünce doğru bir karar verdiğimi anladım. Birikimime birikim kattım. Eğitimler sonunda sertifika alacağız. Eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdiği için sertifikanın değerli olacağını biliyorum. Bu da bana iş hayatına atılmamda bir adım öncelik verecek diye düşünüyorum. İş hayatına atılamasak bile Cv'mize eklediğimizde değerli olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.