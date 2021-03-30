KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak - Son Dakika

KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak

30.03.2021 15:46

USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacakKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, USTAM Projesi ile istihdam odaklı mesleki eğitimleri hayata geçiriyor.

USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, USTAM Projesi ile istihdam odaklı mesleki eğitimleri hayata geçiriyor. Proje ile eğitim çağı dışına çıkmış bireylerin, mesleki eğitim ile istihdam edilmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan veya aldığı mesleki eğitim ile iş bulamayan kişilere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik beceri kazandırmak ve bu kişileri istihdam etmek amacıyla USTAM Projesi'ni başlattı. Projenin Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ilçe belediye başkanları, organize sanayi bölgesi (OSB) ve üniversite temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "OSB'lerimizin neredeyse tamamı bu projenin içinde Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, odalarımız bu projenin içinde. Ortak akılla Kocaeli'nin gençleri için çok güzel bir projeye imza atıyoruz. 392 firmayla ön görüşme yaptılar. Onların ihtiyaçlarını dinlediler. Bu süreci yönetebilmek için lazım olan yazılımları Gebze Teknik Üniversitemiz hazırladı. Sanayi kuruluşlarımızı gezdiğimde görüyorum ki, artık robotlar inanılmaz bir şekilde işin içine girmişler. Dünya başka bir yere gidiyor. Herkes bu kelimeleri kullanıyor. Büyük büyük laflar ediyor. Ama icraat kısmında, biz endüstri 4.0 dünyasına gençlerimizi nasıl hazırlayacağız? İşte böyle hazırlayacağız" dedi.

Projenin sektörün ihtiyacını tam olarak karşılayan bir çalışma olduğunu belirten Vali Yavuz, "Bu projenin aslında en üstün yanı, özellikle üniversitelerin, meslek yüksek okullarının ve diğer birimlerin tam ihtiyacı olan bir eğitim veriyor olması ve kalite katması. Bu yönüyle her türlü takdirin üzerinde olan bir proje. Tabii pandemi dönemi içerisindeyiz. Çeşitli zorluklarımız, sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen özellikle çok dinamik bir toplum olmamız krizle mücadele konusunda bizi öne geçiriyor" diye konuştu.

'HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 85'İ, 60 YAŞ ÜZERİ'

Kentteki aşılama çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "60 yaş üstünü aşılamaya başladık. 65 yaş üzerini aşıladık. Kocaeli sağlık ve diğer imkanlar bakımından mükemmel bir şehir. Farklı illerden buraya gelip aşılama yaptıran var. Randevularını bizim ilde alıp, aşılarını yaptıranlar var. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Aşılama çalışmalarında sayılarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Kocaeli'de hayatını kaybedenlerin yüzde 85'i, 60 yaş üzeri. 60 yaş üzerindeyseniz veya bu yaşlarda bir yakınınız varsa mutlaka aşı yaptırın. Vicdani bir muhakemeyle karşı karşıya kalmayın. Kocaeli'de 14 binin üzerinde kanserli kardeşimiz var. Onların aşılarına başladık. Onu da kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak
KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ USTAM Projesi ile Kocaeli'de istihdam arttırılacak - Son Dakika


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