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Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret - Son Dakika

Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret

22.09.2021 11:13
Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Müftü Rüstem Can'ı ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Müftü Rüstem Can'ı ziyaret etti.

Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçtiğimiz hafta babası Temel Ustaoğlu'nu kaybetmişti. Çilimli'ye bağlı Karaçörtlen köyünde üst düzey bir çok bürokrasinin katılımı ile cenaze programı düzenlenmiş ve aynı köy mezarlığına defin edilmişti. Vali Ustaoğlu, görevine dönmeden önce cenaze programında katılanların ağırlanması, karşılanması ve köye getirilmesinde yoğun çaba harcayan Düzce Valisi Cevdet Atay'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu daha sonra babasının cenaze namazını kıldıran Müftü Rüstem Can'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ustaoğlu'ndan Vali ile Müftüye ziyaret - Son Dakika
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