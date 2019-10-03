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Ustaoğlu örnek kıdemli vatandaş seçildi

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Yaşlılar Konseyi Derneği (TÜRYAK) tarafından 2019 yılının örnek kıdemli vatandaşı seçildi.

Ustaoğlu örnek kıdemli vatandaş seçildi, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Yaşlılar Konseyi Derneği (TÜRYAK) tarafından 2019 yılının örnek kıdemli vatandaşı seçildi.


Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) 2019 yılının örnek kıdemli vatandaşlarını "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında uluslararası bir etkinlikte İstanbul'da ağırladı. Her yıl 60 yaş üzerindeki meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olan; hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren; toplumun takdir ve sevgisini kazanan; örnek kişilik sergileyenlerden seçilen örnek kıdemli vatandaşlar bu yıl İstanbul'da, 'Phronesis; Yaşam Ustalığı' kongresi için bir araya geldi.


Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından 31 örnek kıdemli vatandaş ödüllerini aldı.


Toplantıya katılan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da önder ve örnek olmanın onurunu yaşadı. 2003 yılından bu yana yaşlı haklarının savunuculuğunu yapan sivil toplum örgütü olan TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, yıllardır yürüttüğü çeşitli projelerin, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kongrelerin yanı sıra, meslek hayatlarındaki üstün başarıları, sosyal konulardaki duyarlılıkları, toplumun takdir ve sevgisini kazanmış örnek kişilikleri ve yaşama olan bağlılıklarını dikkate alıyor.


Ödülünü TÜRYAK Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Emel Danışoğlu'ndan alan Ustaoğlu, örnek kıdemli vatandaş seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İstanbul, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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