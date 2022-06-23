Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek - Son Dakika
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Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek

23.06.2022 16:41
Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek

İSMAİLAĞA Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

İSMAİLAĞA Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evinde bugün taziyeler kabul edildi. Ustaosmanoğlu için yarın Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılınacak. Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek. Yarınki defin öncesi cemaat üyeleri mezarlığa gelerek, son hazırlıkları yaptı. Mahmut Ustaosmanoğlu, 1952'de Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapma daveti aldı. 1954'te İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek - Son Dakika
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