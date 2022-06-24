Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu - Son Dakika
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Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu

24.06.2022 14:40

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaoğlu'nun cenaze namazı Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınıyor. Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gelecek Partisi lideri Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yan yana saf tutması dikkatlerden kaçmadı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki törene katılanlar arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Davutoğlu'nun cenazede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yan yana saf tutması dikkat çekti.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesine damga vuran kare! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu

BAKAN SOYLU YÜZ ÇEVİRDİ

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran ve gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekse kabinedeki bakanlara yönelik sert eleştirileri ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de arasının pek iyi olmadığı biliniyor. Cenaze töreninde Soylu'nun yanında saf tutan Davutoğlu'na yüz çevirmesi de dikkat çekti.

DAVUTOĞLU HAKKINDAKİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde bir iddiada bulunarak Davuoğlu'nun başbakanlığı ve AK Parti genel başkanlığı döneminde MYK üyelerine "Hepinizin odasında neler konuşulduğunu dinletiyorum ve biliyorum" dediğini söylemişti.

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Mahmut Ustaosmanoğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu - Son Dakika
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