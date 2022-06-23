Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretleri - Son Dakika
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Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretleri

23.06.2022 10:41
Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretleri

HAYATINI kaybeden İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulunuyor.

HAYATINI kaybeden İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulunuyor. Taziye ziyareti için gelenler arasında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yer aldı.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Çok sayıda kişi, Ustaosmanoğlu'nun evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Öğle saatlerinde Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül de taziye evine gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.   Sarıgül çıkışta yaptığı konuşmada "Başımız sağ olsun. İnançlarımız adına evlatlarımıza çok güzel öğretileri oldu. Bugün buranın bu kadar kalabalık olması hoca efendinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan, inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun" dedi.


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Mustafa Sarıgül'den vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyareti Mustafa Sarıgül'den vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyareti Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretleri - Son Dakika

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