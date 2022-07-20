Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu

20.07.2022 11:11
Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin kaset şantajına maruz çalan Cübbeli Ahmet Hoca, konuk olduğu canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi. Bir kaset olduğunu kabul eden Cübbeli, "Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken. Kaset konusu belaltı değil" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni tarafından kasetle tehdit edilmesinin ardından Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Hakkındaki kaset iddialarına yanıt veren Cübbeli, "O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim. Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu belaltı değil" şeklinde konuştu.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu - Son Dakika
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