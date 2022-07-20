Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni tarafından kasetle tehdit edilmesinin ardından Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Hakkındaki kaset iddialarına yanıt veren Cübbeli, "O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim. Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu belaltı değil" şeklinde konuştu.