USTASI, ŞİLE'DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPETÇİLİK MESLEĞİNİ ANLATTI - Son Dakika

USTASI, ŞİLE'DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPETÇİLİK MESLEĞİNİ ANLATTI

ŞİLE'de geçmişten günümüze kalan bazı mesleklerden biri de sepetçilik. Şile Yeryüzü Pazarı'nda dördüncü kuşaktır sepetçilik mesleğini sürdüren sepet ustası Sabahattin Bayır, mesleğini ve fındık dalından yaptığı sepetleri anlattı.

USTASI, ŞİLE'DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPETÇİLİK MESLEĞİNİ ANLATTI, System.String[]
ŞİLE'de  geçmişten günümüze kalan bazı mesleklerden biri de sepetçilik. Şile Yeryüzü Pazarı'nda dördüncü kuşaktır sepetçilik mesleğini sürdüren  sepet ustası Sabahattin Bayır, mesleğini ve fındık dalından yaptığı sepetleri anlattı. Bayır, mesleği öğrenmek için kimsenin yanına gelmemesinden yakındı.

Dededen babaya ve en son kendisinin halen bu asırlık geleneği sürdürdüğünü belirten Sabahattin Bayır, "Yaşım geldi geçiyor. Sepet yapmaya ben halen devam ediyorum. Babamdan ben devir aldım. Çok istiyorum bir kardeşimize öğreteyim ama ne yazık ki kimse yanıma dahi gelmiyor. Oysa ki bu meslek el sanatı, bu meslek kaybolmasın istiyorum. Bakın bir sepetin ağacının toplanması ve işlemeye hazır hale gelmesi yaklaşık bir hafta sürüyor. Büyük emek ve sabır gerektiriyor" dedi.

Sepetleri fındık dalından yaptığını anlatan Bayır,  şunları söyledi: Sepetçilikte fındık dalı kullanılıyor. Fındık bahçelerinde kesilen odunların iyilerini seçip alıyoruz. Ondan sonra onları elde yararak, düzelterek ve yine tek tek elimizde bölerek ince şeritler haline getiriyoruz. Şeritleri kullanarak, daha çok örme diyoruz, o şekilde de sepeti oluşturuyoruz. Dükkanım yok, Ahmetli köyünde oturuyorum ne mutlu ki bu pazardan duyanlar sepet almaya İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geliyorlar hatta İzmir'den bile müşterim var. Ancak bu hastalık, virüs bize de darbe vurdu.  Sepetleri, ekmek sepeti olarak kullanmalı insanlar bence. Metal değil, plastik değil, ekmeğe bir madde geçmez, koku yapmaz, bu yüzden daha sağlıklı olduğu için bu sepetlerin tercih edilmesini öneririm. Plastik, boyalı veya vernikli kaplara yiyecekleri koyarsanız en ufak bir ısıda bile boyası yiyeceğe geçebilir. Bizim yaptığımız doğal sepetlerde saklanan meyve ve sebzeler daha uzun ömürlü olup bozulmuyor. Çünkü biz bu sepetleri fındık, çam ve meşe ağaçlarından yapıyoruz. Sağlık açısından da bu sepetler çok iyi. Fakat kimse bunun kıymetini bilmiyor"

Şile'nin tek sepet ustası Sabahattin Bayır, "Sepetlerin boyutlarını dedemler elleriyle karış karış ölçerek yaparlar göz kararıyla şekillendirirlerdi. Ama ben boyutlarını metre ile ölçüyorum ve 45 yıllık bıçağımla ağaç dallarını şekillendiriyorum" dedi.

Görüntü dökümü--------------------Sepet ustası Sabahattin Bayır röp.

-Detaylar


- İstanbul

İstanbul, Plastik, Fındık, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel USTASI, ŞİLE'DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SEPETÇİLİK MESLEĞİNİ ANLATTI - Son Dakika

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