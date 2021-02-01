Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı - Son Dakika

Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı

01.02.2021 14:00

Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı Yolda kalmamak için akü bakımlarını aksatmayın Yüksek volt aküler araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor Kış mevsiminin gelmesi ile özellikle araçlarda akü problemleri baş gösterirken, oto elektrikçi esnafı sürücülerin yolda kalmamaları için akü bakımlarını...

Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı

Yolda kalmamak için akü bakımlarını aksatmayın

Yüksek volt aküler araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

AFYONKARAHİSAR - Kış mevsiminin gelmesi ile özellikle araçlarda akü problemleri baş gösterirken, oto elektrikçi esnafı sürücülerin yolda kalmamaları için akü bakımlarını ve kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Afyonkarahisar'da zorlu geçen kış şartları araç sürücülerine özellikle akü ve oto elektriği konusunda sıkıntılar yaşatmaya başladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü kentte sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırmak isteyen bir çok araç sürücüsü akü buna bağlı olarak da marş basmama sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlarını akü takviyesi ya da aracı el yordamı ile ittirerek gidermeye çalışan sürücüler araçları çalıştıklarında ise soluğu oto elektrikçi esnafında alıyor.

Şuhut Sanayi Sitesinde uzun yıllardır elektrikçi esnafı olarak çalışan Uğur Düzdaş, zorlu geçen kış şartları yüzünden akü sorunu yaşayan bir çok sürücünün kapılarını çaldığını ifade etti. Düzdaş, genel anlamda bakıldığı zaman akünün araçların kalbi gibi olduğunu dile getirerek, sürücülerin özellikle araçlarına yüksek yani büyük akü takmalarının faydalı olduğunu kaydetti.

"Akülerde yaz kış problem yaşanabilir"

Düzdaş, sürücülerin akü başta olmak üzere marş basmama problemi ve dizel araçların ise motor ısıtma probleminden dolayı kendilerine kış mevsiminde daha çok geldiğini belirterek, "Kış mevsiminde genelde derece düşüklüğü problemi yaşanır. Ölü yani bitik akü diye tabir ettiğimiz aküler ise soğuk havada basmaz. Bu durumda ise akünün kesinlikle değişmesi gerekiyor. Önce akünün şark edip etmediğine bakarız, ölçüm yaparız ona göre karar veririz. Ampermetre ile ölçtüğümüzde akünün 14 volt şarj etmesi gerekiyor. Eğer bu oran yoksa bir sıkıntı vardır demektir. Akü bir anda sürücüyü yolda bırakabilir bazen bir anda akü bitebilir. Aküler de kışın derece düşüklüğü yazın ise göz kapattırma dediğimiz olay oluyor. Derece düşükse şarj olur düzelir ama göz kapakları ise tamir olmaz değişmesi gerekiyor. Büyük akü her zaman iyidir, yüksek voltlu aküler her zaman iyi olur" diye konuştu.

Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı
Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı
Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı
Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ustasından araç sürücülerine akü uyarısı - Son Dakika


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