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Ustasından balık pişirme tüyoları - Son Dakika

Ustasından balık pişirme tüyoları

25.09.2021 10:32
Ustasından balık pişirme tüyoları, System.String[]

Sofralarını balıkla donatmak isteyen vatandaşlara pişirme önerilerinde bulunan Düzce'de yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Özer, her balığın pişirilmesinin farklı olduğunu belirtirken, hamsinin tavada az yağda pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sofralarını balıkla donatmak isteyen vatandaşlara pişirme önerilerinde bulunan Düzce'de yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Özer, her balığın pişirilmesinin farklı olduğunu belirtirken, hamsinin tavada az yağda pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

1 Eylül itibari ile sona eren avlanma yasağı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında ki balıkçılar denize açılarak vatandaşlara en taze balıkları ulaştırmaya çalışıyor. Taze balıklar tezgahları süslerken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen 'Balık nasıl temizlenmeli ve pişirilmeli' sorusuna da Düzce'de balıkçı İbrahim Özer cevap verdi. Her balığın farklı bir şekilde temizlenip pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, özellikle hamsinin tavada az yağda pişirilmesini tavsiye ettiğini vurguladı.

Balık pişirmenin püf noktalarından bahseden Özer, "Balığı pişirmek balıktan balığa göre değişiyor. Her balık farklı pişirilir. Örneğin mezgit bol yağ sever. Bol yağda pişirilir. Barbun aksine bol yağ sevmez. Az yağ ile pişirilmesi lazım. Hamsi mesela değişkenlik gösterebilir. Bazen kısık ateşte pişirilmesi lazım. Bazen de ateşi harlı olması lazım. Yağ oranına göre de değişir balık. Mesela hamsi yağlı olur o süreçte tavaya az yağ atıldığı zaman mis gibi çıkar. Izgara da daha iyi olur ama hamsinin bu dönemde tavada az yağda un ve tuz ile pişirilmesi tavsiye edilir" dedi.

Izgara üzerinde de balıkların pişirilebildiğini dile getiren Özer, "Izgarada yapılan balıklar var. Çupra, levrek, palamut. Ama şimdi palamutun yağı eksik olduğu için tavada tavsiye edilir pişirilmesi ama ilerleyen zamanlarda kar suyu kulağına kaçtığı zaman tavada pişirilmesi yerine ızgarada pişirilmesi daha iyi olur. Çünkü o zamanlarda yağlı olur. Çupra ve levrek her zaman ızgara daha iyi olur. Kendi yağı var. Kendi yağı olduğu için içi dışı güzel pişer daha lezzetli olur" diye konuştu.

Ustasından balık pişirme tüyoları
Ustasından balık pişirme tüyoları

İbrahim Özer, Türkiye, Eylül, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ustasından balık pişirme tüyoları - Son Dakika


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