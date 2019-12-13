Ustasından çocuklara 'balık burger' ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ustasından çocuklara 'balık burger' ikramı - Son Dakika

Ustasından çocuklara 'balık burger' ikramı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, müzede balıklar hakkında bilgi aldı.

Ustasından çocuklara 'balık burger' ikramı, System.String[]

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, müzede balıklar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere balığı sevdirmek içinse 'balık burger' ikramı yapıldı.


Türkiye Deniz Canlıları Müzesi dün ilkokul öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri ile birlikte Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan müzeyi gezen çocuklar, birbirinden farklı balık türlerini inceleyip bilgi alma imkanı buldu. Balcı, çocukların müze gezisi sonrası onlara kendi elleriyle balık burger yaptı. Afiyetle balıkları yiyen çocukların gün sonunda mutlu ayrıldığı görüldü.


Konuyla ilgili konuşan Balcı, "Çok güzel, çocuklarımız heyecanlandı. Denizleri yakından tanıma, balıkları yakından tanıma imkanı buluyorlar. Çocuklarımız denizde olan ürünleri görüp denizlerimize daha iyi sahip çıksınlar diye düşünüyoruz ve bu yüzden onlarla beraberiz. Bugün çocuklarımıza balık burger yapacağız, yabancı ürünlere paydos, onlara balık burger yapacağız. Çocuklar sıhhatli besinler yiyecek. Hem balık ekmek yiyecekler hem balık burger yiyecekler. Balıklarımızı sevdirmeye gayret gösteriyoruz. Onlar korkuyor acaba damağımıza balık kılçığı batar mı diye, çocuklarımıza kılçıksız balık yaparak onlara balığı sevdireceğiz" dedi.


Öte yandan balık burgeri tadan çocuklar da duygularını dile getirerek, kendilerine sunulan imkandan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Türkiye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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