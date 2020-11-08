USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI - Son Dakika

USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI

08.11.2020 07:47
USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI, System.String[]

USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI DÜZCE'de, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte sürücüler araçlarının kış bakılarını yaptırmaya başladı.

USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI

DÜZCE'de, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte sürücüler araçlarının kış bakılarını yaptırmaya başladı. Motor yağı ustası Mert Kahya sürücülerin rahat bir kış geçirmeleri için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye etti.
Düzce'de havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarını kış şartlarına hazırlamaya başladı. Kış için hazırlık yapan sürücüler, Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesine gelerek araçlarını bakımını yaptırdı. Motor yağı ustası Mert Kahya, sürücülerin rahat bir kış geçirmeleri için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ederek, 'Sürücüler rahat bir kış geçirmek istiyorlarsa araçlarının cam sularını, antifrizlerini, motor yağları ile filtrelerini kontrol ettirmelerinde fayda var. Özellikle kış lastikleri, silecekleri, araçların en önemli parçalarındandır. Bunların kontrol edilmesi şart.' dedi.
Antifrizin önemine dikkat çeken Mert Kahya, 'Düzenli olarak bakımlarının yapılması, antifriz dereceleri de önemli. Eksi 40 dereceye kadar antifrizlerin dayanıklı olması gerekiyor. Antifriz konulmadığında don olaylarında araç donar ve çalışmaz. Antifriz 4 mevsim kullanılan bir şey. Yazlık ve kışlık olmak üzere kullanılıyor. Yaz ve kış aylarında araçlarda antifriz olması lazım. Ancak bazı sürücüler bunu sadece kış aylarında kullanılır sanıyorlar. Ancak 4 mevsim araçlarda antifriz olmazı lazım.' diye konuştu.

Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım         
07:09
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi         
23:13
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı         
22:03
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı         
16:49
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 07:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei