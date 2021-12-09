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Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma - Son Dakika

Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma

09.12.2021 18:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Eylül tarihinde bir restoranda garson olarak çalışan şahsın, sigortasının yapılmadığı gerekçesiyle ustasını 2 ekmek bıçağıyla rehin alması olayıyla ilgili dava başladı. Zanlı olayı uyuşturucu madde etkisiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm" dedi.

Geçtiğimiz 19 Eylül tarihinde Manavgat Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı. İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A., ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.

REHİN ALDI BİR DE SİGARA İÇİRDİ

Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarı'ndan çevreyolunu geçen şahıs, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti. İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Antalya'dan Özel Harekat polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleri çevrede gerekli önlemleri alırken, Kamil Tarık A.'yı ikna çabaları bir sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat devam eden rehine olayı sırasında Kamil Tarık A.'nın zaman zaman su istediği, suyu kendisi içtikten sonra ustabaşıya da içirdiği, sigara yakıp yine ustabaşıya içirdiği gözlendi. 4 saatin sonunda Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan ustabaşı Lütfü Salman her şeyi göze alıp yanından uzaklaşırken, polisler aynı anda Kamil Tarık A.'nın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Boğazında kesikler oluşan üzerindeki kıyafet tamamen kan olan ustabaşı, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Ustabaşı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçele takılan Kamil Tarık A. polis aracına götürülürken, olay nedeniyle işyerlerine giremeyen AVM çalışanları ve vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi.

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi-

REHİNE KRİZİ 5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık raporu alınan Albayrak, adliyeye sevk edildi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM, ÖLDÜRÜRDÜM"

Kamil Tarık Albayrak'ın verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm" dediği öğrenildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Albayrak, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi-

"PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORUM"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından dava Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Kamil Tarık Albayram, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, salonda şikayetçi Lütfü Salma, sanık avukatı ve yakınları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Kamil Tarık Albayram, işyerinde yaklaşık 1 ay önce çalışmaya başladığını belirterek, "Ben uyuşturucu bağımlısıydım. 10 yıldır uyuşturucu kullanıyordum. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşıyordum. Ailem beni doktora götürmek istedi, ben gitmedim. Manavgat'a hem uyuşturucu bağımlılığımdan kurtulmak hemde aileme maddi destek olmak amacıyla geldim" dedi.

"MÜŞTEKİDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olaydan önce işyerinde tartışma yaşandığını iddia eden sanık Albayram, "Benim arada sigortamı yapmadılar. Ben bir hafta önce ayrılmak istedim bana sinkaflı sözler söylediler. Orada tartıştık, insanlar üzerime gelmeye başladı. Ben kendi canımı kurtarmak için rehin aldım" dedi. Mahkeme başkanının 'Olay nasıl oldu?' diye sorması üzerine sanık Albayram, "500 liraya esrar ve metamfetamin aldım. 3 gündür uyumuyordum. Bu maddenin etkisiyle bıçağı Lütfü Salma'nın boğazına dayadım. Sağlık görevlileri ve polislerde beni ikna edemedi. Gelen polisleri de beni öldürmeye gelen insanlar olarak gördüm. Çok pişmanım, müştekiden özür diliyorum" diye konuştu.

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi-

"ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçi Lütfü Salma ise, sanığın işyerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını söyleyerek, "Dışarı servis götürmüştüm. İçeri geldiğimde elinde 2 tane bıçak vardı. 'Ne yapıyorsun?' diye sordum. Benim düşmanlarım var, Sefa beni sattı" dedi. Benden bıçak zoruyla para istedi. Cüzdanımı çıkardım 300-400 lira vardı verdim. Sonra beni rehin aldı. Bıçaklardan birini boğazıma diğerine belime dayadı. "Beni bırak" diye yalvardım, bana "Seni bırakırsam, beni öldürecekler" dedi. Bıçağın birini attı, sonra beni boğazıma bıçak dayalı olduğu halde alışveriş merkezine kadar götürdü. "Seni öldüreceğim" diyordu. 5 saat boyunca beni rehin tuttu. Nasıl dayandığımı bilmiyorum" dedi. Sanık avukatının görüntülerde yere düştüklerini görüldüğünü söylemesi üzerine Lütfü Salma, "Ben ona saatlerce yalvardım. Beni bırakmadı. Saatlerce ayakta duracak halim yoktu ki, Ben yere düşünce kaldırıp boğazıma bıçak dayıyordu" diye cevap verdi. Lütfü Salma, "Beni boğazıma bıçak dayamış halde saatlerce tuttu. Beni boğazımdan yaraladı. Şikayetçiyim" dedi.

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan 'akli denge' raporu istendi-

UYARILAR VE ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI

İşyeri sahibi Sefa Gökü'de tanık olarak verdiği ifadede, olayın olduğu gece saat 02: 00'de eve gittiğini saat 05: 00 sıralarında gelen telefonla işyerine geldiğini, sanığın Lütfü Salma'nın boğazına bıçak dayamış halde gördüğünü ve hem kendisinin, hem polislerin ve sağlık görevlilerinin hem de diğer çalışanların uyarılarına ve sakinleştirme çabalarının sonuçsuz kaldığını anlattı. Sanığın Lütfü Salma'yı boğazına bıçak dayalı vaziyette alışveriş merkezine kadar götürdüğünü anlatan Sefa Gökü, "Sanık orada bana da sinkaflı cümleler kullandı" dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Sanık avukatı Ömer Faruk Fesligil ise, müvekkilinin bu davranışını uyuşturucu etkisi altında yaptığını belirterek, tahliye talebinin olmadığını ancak müvekkilinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek gerekirse yatarak tedavi edilmesini istediğini belirtti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını, dosyadaki eksiklerini giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini kararlaştırdı.

Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma - Son Dakika


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