Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

19.11.2020 11:26
Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor, System.String[]

Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyorBursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı.

Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi. Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin beğenilerini toplayarak, gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı. 20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor? dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk' yanıtını verdiğini söyledi. Hergün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.'TARİFİNİ UNUTUYORUZ'Müşterilerin yorumları ile lezzeti bulduklarını belirten İrfan Çiftçi, 'Formülü ilk olarak babam ve annem buldu. Tarifini bilen yok. Yaptıktan sonra unutuyorlar. Müşterilerin tatlı ile ilgili tepkisi her zaman bizi gururlandırdı. Bugüne kadar olumsuz yorum hiç almadık. Çok az bir kesimde biri diyor ki bu tavuk göğsü, biri diyor ki bu sahlep, sahlepi bir şey yapmışsınız. Bir başkası da muhallebi. Herkesin farklı fikri oluyor. Ama lezzet farklı bir lezzet olduğu için müşterilerimiz de bunun farkına varabiliyor. Karışımını soranlara sütü söylüyoruz, tarçını söylüyoruz, şekeri söylüyoruz sonrasını unuttuğumuzu söylüyoruz. Eskiden günde 1 kez yapıyorduk, şimdi günde 3 kere yapıyoruz' dedi.'ÜNLÜ İSİMLER TATLIMIZI SEVİYOR'

Tatlıyı spor dünyasından sanat dünyasına kadar bir çok tanınmış ismin tattığını belirten İrfan Çiftçi, 'Bir menajer arkadaşımız vardı. Kendisi tatlıyı çok sevdi, Egemen Korkmaz'a tattırdı. Egemen takıma tattırdı. Takımdaki herkes Egemen'den tatlı istemeye başladı. Bugün Ali Koç'a bile bizden tatlı gidiyor. Beğeniliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a tatlımız gidiyor. Her biri de tatlıyı beğenerek yediklerini söylüyorlar. İşyerinde tüketilenin daha fazlasını gün içinde kargo ile gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz' dedi.


İrfan Çiftçi, Orhan Çiftçi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ustasının bile tarifini bilmediği 'Duvalı' tatlı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika


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