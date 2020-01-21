"Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü" Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

TRT tarafından düzenlenen "2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü", Nuri Bilge Ceylan'ın yeni film projesine değer görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine takdim edilecek olan ödülün ilki, yeni film projesi "Kuru Otlar Üstüne" adına başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a takdim edilecek.

12 Mart'a kadar başvuruları devam edecek olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve festival dolaşımı için alan açarak, uluslararası ortak yapımcı bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında başvurular sona erdikten sonra bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan ön jüri, projeleri değerlendirerek, 12 finalist belirlenecek.

Finale kalan projelerin ekipleri ise haziran ayında gerçekleştirilecek senaryo geliştirme atölyesinde uluslararası eğitmenlerden ders alarak dünya sinemasının önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüriye projelerini sunma imkanı bulacaklar.

Uluslararası jürinin oylarıyla "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanan 4 proje ve "TRT Ön Alım Ödülü" kazanan 4 proje belirlenecek. Dereceye giren projelere ödülleri, "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin kapanış töreninde verilecek.

Bu yıl aynı zamanda ilk kez etkinliğe kısa film projeleri de başvuru yapabilecek. Senaryo aşamasındaki kısa film projelerinden on ikisi TRT 2 tarafından "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü"ne sahip olabilecek.

Ödül kazanan kısa film projelerinin sahipleri de senaryo geliştirme atölyelerine katılarak, çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler, TRT 2'de seyircilerin beğenisine sunulacak.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" ile ilgili detaylar ve başvurular "www.trt12punto.com" adresinden yapılabilecek.