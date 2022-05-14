ÜSTGEÇİTTE BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhalik Şeker, silahlı saldırgan tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Şeker, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi'ndeki Yarımca Ortaokulu'nun önünde bulunan üstgeçitte meydana geldi. Üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhalik Şeker, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Şeker kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise Mimar Sinan Mahallesi yönüne kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)