Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

6 saat önce

MALATYA'da, üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen Emrah G. (23), kendini boşluğa bıraktı.

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü, System.String[]

MALATYA'da, üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen Emrah G. (23), kendini boşluğa bıraktı. Genç, itfaiyenin açtığı atlama çadırına düşerek olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kanyon Bulvarı'nda meydana geldi. Emrah G., Sancaktar yaya üstgeçidine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Üstgeçitteki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de üstgeçide çıktı. İkna etmek isteyen polislere direnen Emrah G., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Genç, itfaiye ekiplerinin atlama çadırına düştü. Yara almadan kurtulan Emrah G. düştüğü çadırdan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emrah G., hastanedeki işlemlerinden sonra ifadesinin alınması için emniyete götürülecek.


Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
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