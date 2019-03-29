Son Dakika Haberleri: Üstlerinde Uyuşturucu ile Otostop Çekerken Yakalandılar

Üstlerinde Uyuşturucu ile Otostop Çekerken Yakalandılar

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otostop çekerken durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üstlerinde Uyuşturucu ile Otostop Çekerken Yakalandılar, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otostop çekerken durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine otostop çektiği öne sürülen 2 genç için polise şüpheli ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden Yiğit Polis Merkezi ekipleri, Ö.T. (22) ve O.Ç. (27) isimli şahısların Keşan'dan gelip Hayrabolu'ya gitmek için otostop çektiğini belirledi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 gram bonzai ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üstlerinde Uyuşturucu ile Otostop Çekerken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]