Üstlerinde Uyuşturucu ile Otostop Çekerken Yakalandılar
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otostop çekerken durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otostop çekerken durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu
istikametine otostop çektiği öne sürülen 2 genç için polise şüpheli ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden Yiğit Polis
Merkezi ekipleri, Ö.T. (22) ve O.Ç. (27) isimli şahısların Keşan
'dan gelip Hayrabolu'ya gitmek için otostop çektiğini belirledi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 gram bonzai ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:45 Kaynak: İHA
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