Üstü açık otomobille havuz keyfi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında deniz ve havuza gidemeyen 3 genç, aldıkları otomobilin üstünü keserek yürüyen havuza çevirdi. "Serçedesle yürüyen havuz" adı verilen otomobildeki brandalı havuz keyfi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Korona virüs sebebiyle havuza girmenin yasaklandığı Antalya'da bir grup genç kendi çarelerini buldu. Üstü açık otomobili modifiye edip adeta havuz haline getiren gençler, seyir halinde Antalya caddelerinde serinlemenin keyfini yaşadı. Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sistem kuran gençler, ön ve arka koltukların bulunduğu yeri suyla doldurdu. İki yolcunun sıcakta suyun içinde adeta keyif yaptığı anlarda sosyal mesafe kuralı çok gözetilmedi. Gençlerin yaptığı eğlence cep telefonlarıyla çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşletme sahibi Murat Tokmak, korona virüs nedeniyle denize girmenin yasak havuzların kısıtlı olduğu Antalya'da eğlence amaçlı böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. 3 bin liraya aldıkları otomobilin üzerine kestiklerini, arka koltuk ve ön koltuğu çıkardıklarını aktaran Tokmak, "İçini havuz yapmaya karar verdik. Tahta bölme yaparak ayırdık ve içine branda yerleştirdik. Yürüyen bir havuz oldu. Çok güzel oldu. Yasak nedeniyle sosyal mesafeyi koruduk. Havuzun içine girdik, sokakta gezdik, eğlenme amaçlı yaptık. Çok beğeni aldık. 'Sercedesle yürüyen havuz' koyduk ismini." dedi.

Yüzülecek her yer kapalı, ayrıca evlerindeki insanları da bir nebze olsa güldürmeye çalıştıklarını ifade eden Tokmak, "Biz kendi sahilimizi yaptık, yürüyen bir sahil oldu. Bir tuzu eksik ama onu da arada atıyoruz." diye konuştu.

"3 KİŞİLİK HAVUZUMUZ"

Araçta yüzenlerden Bilal Yalçın, "Eğlendirme amaçlı yaptık. Sahiller açılıncaya kadar böyleyiz. Güzel tepkiler aldık. Aracı kestiğimiz için eleştirenlerde var. 3 kişilik havuzumuz." ifadesini kullandı.

"KEYİF VERİYOR"

Zafer Yıldırım ise "Bize deniz havuz fark etmiyor, her yerde yüzüyorduk. Korona virüs nedeniyle bir yere çıkamaz olduk. Aracımızı havuza çevirdik, güzel oldu. Deniz açılıncaya kadar devam. Bunun keyfini başka şey vermiyor." dedi.

(İHA)