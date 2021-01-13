Üstün Alman Kumpası; Naziler'den Türk iş insanına milyar dolarlık kumpas

Çoğu zaman günde 18 saat çalıştı, dişiyle tırnağıyla ve kendi geliştirdiği stratejiyle LR Health ve Beauty şirketini dünya markası haline getirdi. Almanlar 'Süper Türk' derken, Nazi cinayetleri sonrası yürütülen NSU davalarının 'Şov' olduğunu söyleyince durum tersine döndü.

LR Health ve Beauty içinde Nazi yanlılarının hedefi haline gelen iş insanı İlhan Doğan, servetine çöreklenenlerin kurduğu tuzakları ve kendisine yönelik iftiraları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Yıllık 200 milyon euro geliri elinden gasp edilen Doğan'a göre Alman hukuku büyük bir sınavın eşiğinde.

LR Health ve Beauty Systems GmbH yöneticilerinin 'Pis Türkler, B.k'tan Türkler' gibi, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı aşağılayan sözler, yeminli tanık ifadeleriyle Alman Yargısı'nın önüne geliyor. Sık sık ölümle tehdit edilen İlhan Doğan ise kararlı. 'Bu dava sadece Thomas Heursen ya da LR'a değil, tüm Nazi heveslilerine karşı açılıyor" diyor.



