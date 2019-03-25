Son Dakika Haberleri: Üstün Başarı Ödülü'ne Prof. İvet Bahar Layık Görüldü

Üstün Başarı Ödülü'ne Prof. İvet Bahar Layık Görüldü

6 dakika önce

Kadir Has'ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri bu sene, "Karmaşık Sistemler:Çok yönlü etkileşmelerden özgün ve önemli oluşumlar doğuran sistemler" alanında verildi.

Üstün Başarı Ödülü'ne Prof. İvet Bahar Layık Görüldü, System.String[]

Prof. İvet Bahar, "Biyolojik sistemlerin fonksiyonel dinamiklerini moleküler ölçekte açıklayabilmek için geliştirdiği kuramsal ve hesaplamalı modeller, nöronlar arasında sinyal iletimi ve regülasyonu, proteinlerin dizilimi, yapıları ve fonksiyonları üzerine yaptığı çalışmalar, rol aldığı bilgisayar destekli ilaç keşifleri ve yürüttüğü özgün araştırma projelerinde düzinelerce doktora sonrası araştırmacı, doktora ve lisans öğrencisi ile birebir ilgilenerek, çalıştığı bu önemli alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

CANAN DAĞDEVİREN'E TÜRKİYE'DEN İLK ÖDÜL

Dr. Öğr. Üyesi Canan Dağdeviren, "Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü" ile Türkiye'de ilk ödülünü Kadir Has Üniversitesi'nden almış oldu. Dağdeviren, bu ödüle, "insan organları üzerine giydirilebilecek kadar esnek, bükülebilen, katlanabilen, çekip uzatılabilen ve organların ritmik hareketlerini elektrik enerjisine çevirebilen piezoelektrik aygıtlar yapması, doğası gereği rijit olan elektronik ile yumuşak ve kıvrımlı olan biyoloji arasında köprü kurması, genç kariyerinin başından beri onlarca doktora ve lisans öğrencisinin özgün araştırma projelerini yöneterek, bu alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı" layık görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:20 Kaynak: Bültenler

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