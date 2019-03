Üstün: Sürmene Sevdalısıyım"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Sürmene Belediye Başkan Adayı Rahmi Üstün , mahalle gezileri, esnaf ziyaretleri ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. MHP Sürmene İlçe Başkanı Hamit Küçükali, AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu, belediye meclis üyesi adayları ile AK Parti ve MHP Parti yöneticileri ile Sürmene'yi arşınlayan Üstün, bıkmadan usanmadan kapı kapı dolaşarak vatandaşa 5 yılda yapılan hizmetleri anlatıyor.Vatandaş ve esnafla gönül bağını hiç kesmediklerini söyleyen Üstün, "Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmamaya söz verdik. Hamdolsun bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağı oluşturuyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu kurduğumuz bağ hizmetlerin ötesinde bir kardeşlik ortamı tahsis ediyor. Bu güzel birlikteliklerde vatandaşımızla aynı düşünceleri paylaşmaktan geleceğimize aynı duygularla yön vermekten ve kardeşliğimizi pekiştirmekten sonsuz mutluluk ve onur duyuyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Rabbim birliğimizi ve gönül bağımızı daim eylesin" dedi.Siyasetin millete hizmet aracı olduğunu belirten Üstün, "Sürmene Belediye Başkanlığı dönemimizde bizim tek düşüncemiz, vatandaşlarımıza hizmeti bir an önce nasıl ulaştırabiliriz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Sürmenemize bugünkü çağın gerektirdiği yatırımlarımızı kazandıracağız. Gayemiz Sürmene'yi Türkiye 'nin en iyi ticaret, turizm, eğitim üssü, öğrenci merkezi yapmak ve şehrimizi, çağımızın ilerisinde tutmak. Bunu da hep birlikte yapacağız. Şehrimizde ticareti daha da canlı tutmak adına şehrimizin içerisinde kalan Çaykur Çay Fabrikasını şehrin dışında belirlediğimiz noktaya taşıyacağız. Çay fabrikasının yerine ise Karadeniz Teknik Üniversitemizin bir fakültesini açacağız. 32 Bin metrekare alana hem üniversite hem de yurtlar yaparak Sürmene'de ticareti canlandıracağız. Şehir merkezimize üniversiteyi kurunca boşta dairemiz kalmayacak. Esnafımıza can suyu gelmiş olacak. Üstün, bizler Sürmene merkezini canlandıracağız ve diğer ilçelerden Sürmenemize ulaşımı kolaylaştıracağız" diye konuştu. - TRABZON