Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim - Son Dakika

Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim

26.04.2021 09:39

Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim Özel yetenekli öğrenciler bu programla eğitim görüyor Çağfen Koleji Ortaokul Psikolojik Danışmanı Meltem Akkaya: "Bu programda özel yetenekli öğrenciler için belirli etkinlikler yapıyoruz" Üstün yetenekli çocukların eğitim ve gelişim süreçlerine katkı...

Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim

Özel yetenekli öğrenciler bu programla eğitim görüyor

Çağfen Koleji Ortaokul Psikolojik Danışmanı Meltem Akkaya:

"Bu programda özel yetenekli öğrenciler için belirli etkinlikler yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Üstün yetenekli çocukların eğitim ve gelişim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Çağfen Koleji tarafından "Özel Yetenekliler Programı" oluşturuldu.

Halk arasında "üstün zekalılar" olarak bilinen özel yetenekli çocukların farklı eğitim faaliyetleri üzerine çalışmalar sürüyor. Eskişehir'de Çağfen Koleji tarafından düzenlenen eğitim programında 27 özel yetenekli öğrenciye eğitim veriliyor. Hazırlanan programa, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katılım gösterebiliyor. Ayrıca dünyaca kabul edilmiş uluslararası zeka testi olan WISC-R'dan uzmanların belirlediği puanların üzerinde alan çocuklar da eğitime dahil olabiliyor.

"Onların gelişimlerinin sağlanabileceği düzeyde etkinlikler yapıyoruz"

Özel yetenekli çocukların farklı öğrenim ihtiyaçlarına sahip olduğunu belirten Çağfen Koleji Ortaokul Psikolojik Danışmanı Meltem Akkaya, "Çağfen Koleji Özel Yetenekliler Programı, öğrencilerimizin gelişim programıdır. Bizler bu programda özel yetenekli öğrenciler için belirli etkinlikler yapıyoruz. Programa, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katılım gösterebiliyor. Aynı zamanda dünyaca kabul edilmiş uluslararası zeka testi olan WISC-R yapılıyor ve uzmanlar tarafından belirlenen puanların üzerinde alan öğrenciler katılabiliyor. Bizler öğrencilerimizin öğrenme ve akademik gelişimlerini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özel yetenekli öğrenciler akranlarından çok daha detaylı, derin ve geniş düşünebiliyorlar. Bu noktada farklı öğrenim ihtiyaçlarına sahip olabiliyorlar. Biz de onların gelişimlerinin sağlanabileceği düzeyde etkinlikler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin yetenek ve potansiyellerini fark etmelerini istiyoruz"

Hazırladıkları eğitim programının amaçları hakkında bilgiler aktaran Akkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Özel yetenekli insanlar genellikle kendilerini toplumun dışında görebiliyor. Bu durum oldukça üzücü. Biz bu programla beraber öğrencilerimizin yetenek ve potansiyellerini fark etmelerini istiyoruz. Daha sonrasında bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanıp, hayatlarını olumlu yönde entegre etmelerini amaçlamaktayız."

"Toplumumuza ve milletimize faydalı işler yapacak çocuklar yetiştiriyoruz"

Özel yeteneklilerin keşfedilerek kendilerine uygun eğitim faaliyetlerinde yer alması gerektiğini ifade eden Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, "Özel yetenekli çocukların, yeteneklerinin keşfedilmesi ve bunun üzerine gidilmesi çok önem verdiğimiz bir konu. Süreç içerisinde bu öğrencilerimizin edinmiş olduğu kazanımları da takip etmeyi planlıyoruz. Toplumumuza ve milletimize faydalı işler yapacak çocuklar yetiştiriyoruz. Genellikle özel yetenekli çocuklar kendi yeteneklerinin farkında ve bunu yönetmesini iyi bilir. Ama ne yazık ki toplumsal anlamda bazı iletişimsel problemler yaşayabilirler. Bu yüzden bu çocukların eğitimi bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim
Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim
Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim
Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üstün yetenekli çocuklara özel eğitim - Son Dakika


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