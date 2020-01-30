Üstün yetenekli öğrenciler STEM etkinliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üstün yetenekli öğrenciler STEM etkinliği yaptı - Son Dakika

Üstün yetenekli öğrenciler STEM etkinliği yaptı

6 saat önce

Malatya'da üstün yetenekli öğrenciler, Fen Bilgisi öğrencileri ile birlikte çeşitli deneyler yaptı.

Üstün yetenekli öğrenciler STEM etkinliği yaptı, System.String[]

Malatya'da üstün yetenekli öğrenciler, Fen Bilgisi öğrencileri ile birlikte çeşitli deneyler yaptı.


Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Okuşluk ve Malatya Bilim ve Sanat Merkezi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen STEM (Science Technology Engineering Mathematics) etkinliğinin açılışı Eğitim Fakültesi A Blokta gerçekleştirildi.


Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan STEM etkinliği kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nden seçilen üstün yetenekli öğrenciler İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ağırlandı.


Üstün yetenekli öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde ayrılarak her grup için görevlendirilen Fen Bilgisi öğrencileri ile birlikte çeşitli deneyler yaptı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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