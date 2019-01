Üstün Zekalılar Sermaye Yaratıcısı Konumunda

Üstün zekalılar üzerinde yapılan yıllarca süren gözlemler gösteriyor ki, zeka, diğer tüm faktörlerden daha fazla başarı üzerine etkendir. Üstün zekalı çocuklar diğer insanlardan daha hızlı bir biçimde know-how üretir ve ürettikleri değerle milyarder olabildikleri gibi çok önemli keşiflere imza atabilir. Kısaca, doğru eğitim alan üstün zekalı bireyler, uluslararası düzeyde know how oluşturma ve knowledge creation/ bilgi yaratma üzerinden sermaye yaratıcısı konumundadır. Türkiye'de dâhi çocuklar konusunda araştırmalar yapan ve kendisi de üstün zekalı bir çocukken zorluklar yaşamış olan Bilge Kaan Kezer, dâhi çocukların kendilerine uygun eğitim aldıklarında insanlık için çok büyük buluşlara imza atacağını söylüyor.

Dünyadaki örneklerine bakıldığında dâhi çocuklar uygun eğitimi aldıklarında dünyayı değiştirecek buluşlara imza atabiliyor. Türkiye'de dâhi çocuklar konusunda araştırmalar yapan ve kendisi de üstün zekalı bir çocukken zorluklar yaşamış olan Bilge Kaan Kezer, dâhi çocukların kendilerine uygun eğitim aldıklarında insanlık için çok büyük buluşlara imza atacağını vurguluyor.

DÂHİ ÇOCUKLAR AKADEMİK ÜRETİMDE DERİNLEMESİNE YETKİNDİR

Bugün iş dünyasında, yönetim biliminde, teknolojide, üretimde, artı değer üretiminde, yaşamın bütün alanlarında üzerinde en çok durulan konuların başında inovasyon geliyor. Deloitte'ın yayınladığı "Türkiye'de inovasyonun önündeki engeller" raporuna göre en önemli 7 sorundan biri, çalışanlar açısından emek yoğun, kurumlar açısından maliyetli olan inovasyon sürecini idare edebilecek yetişmiş beyin.

Üstün zekalılar üzerinde yapılan yıllarca süren gözlemler gösteriyor ki, zekâ, diğer tüm faktörlerden daha fazla başarı üzerine etkendir. Zeka, tanımı itibariyle soyut bağlantılar kurmaya yarar, yani üstün zekalı çocuklar ve yetişkinler diğer insanlardan daha hızlı ve etkin bir biçimde know-how üretir ve ürettikleri değerle milyarder olabildikleri gibi çok önemli keşiflere imza atabilir. Dâhi çocuklar tanımı itibariyle akademik üretimde derinlemesine yetkindir. Böylece, rahatlıkla söyleyebiliriz ki dâhi çocukların iyi fırsatlarla üretim yapmasına fırsat verilmesi, üst düzey 'know how' ve 'kavramsallaştırma' değeri sunmaktadır. Know how, en iyi sermaye biçimlerinden biri ve doğru eğitim alan üstün zekalı bireyler, uluslararası düzeyde know how oluşturma ve knowledge creation/ bilgi yaratma üzerinden sermaye yaratıcısı konumundadır.

Bilge Kaan Kezer, bu konuyu şöyle açıklıyor: "Nasıl fabrika, özkaynak, bir sermaye biçimi ise, bilgi de bir sermaye biçimi. Ancak, bilgi önceden planlanan şekilde oluşmuyor. Bilimsel çalışma ya da inovasyon süreçleri, amaçlanan sonuç ya da ürünü vermeyebiliyor. Fakat bu süreçte çalışanlarda ve firmada oluşan know-how, o araştırma için harcanan imkanlardan daha fazla değer üretiyor. Örneğin, ABD'de firma ve Joint Venture'lar (JV) devlet sübvansiyonu olmaksızın firma özkaynaklarını Ar-Ge'ye ayırıyor. Ortaya çıkan konsept ve deneyimle, araştırma başarılı olmasa bile kâr etmiş oluyorlar."

FORBES'UN LİSTESİNDE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖNE ÇIKTI

Her zaman sonuç vermese de bilimsel aktivite doğrudan ekonomik büyümeyi etkiliyor. Türkiye'de üstün zekalı çocukların eğitiminde istenen seviyeye ulaşılmasa da gelişmiş ülkelerdeki üstün zekalı çocuklara özgü eğitim ve özgün modeller, bu bireylerin başarısını görmemize ışık tutuyor. Örneğin, Rusya'nın önde gelen birçok bilim insanı ve önemli birçok patenti Akademgorodok/ Lavrantiev Enstitüsü'nden çıkmış. Öyle ki, bu enstitüden çıkan patentler devletin askeri bütçesini aşıyor. Rusya'nın bilimsel başarılarının ardında, üstün zekalı çocuklar ve verilen doğru eğitim yatıyor. Aynı biçimde ABD'de sadece bir eyalette tam olarak uygulanan ve bilimsel olarak tek tam doğru uygulama olan Multi Age Cluster Class (MACC) mezunu olan üstün zekalı çocuklar, uluslararası ve ulusal çok üst düzey başarılara imza atmışlardır. Örneğin, Forbes'ın '30 yaş altı 30 başarılı kişi' listesindeki 2 kişi bu program mezunu.

Türkiye'de dâhi çocukların yeni buluşlar yaratmasının önünde "kaynaştırma" yöntemi engeli bulunduğuna dikkat çeken Bilge Kaan Kezer, üstün zekalı çocuklar için geliştirdiği eğitim projesi Dâhiler Enstitüsü ile toplamda 240 çocuk ve 40 kadar yetişkine ulaşmayı hedefliyor. Şu anda projenin sponsor bulma aşamasında olduğunu belirten Kezer, sponsorlardan beklentilerini şöyle açıklıyor: "Vizyoner iş adamlarıyla işbirliği, bir vakıf oluşturulması ya da güçlü bir vakfın projenin partneri olması, eğitimden ziyade sanayi ve teknoloji bakanlığı ya da kalkınma ajansı gibi bir gücün bir think-tank olarak görüp enstitünün vakıf halinde kurulması için gerekli bütçeyi sağlaması, ekonomi bakanlığının buradaki geliştirme süreçleri için tekno kentler gibi bir takım ayrıcalıklar tanıması gerekiyor."