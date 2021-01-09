TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması

09.01.2021 13:18
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'da 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'da 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul kampında ay-yıldızlı takımla bir araya gelen Mehmet Akif Üstündağ, kampın verimli geçmesini dileyerek, "Voleybol camiası, pandemi döneminde de hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde bu ülkenin yüz akı olmayı başardı. Oyuncular, yöneticiler, antrenörler, hakemler, gözlemciler, sponsorlar herkesin emeğiyle Türkiye'nin bir numaralı federasyonu olduk. Bunu da tüm paydaşlarımızın emeğiyle başardık. Dört dörtlük bir camiayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın voleybolu imrenerek takip ettiğini ve ülkedeki diğer spor branşlarının da voleybol gibi olması gerektiğini belirtmesi bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Altın Ligi'nin önemine dikkati çekerek, "Federasyon olarak maddi manevi tüm gücümüzü; tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızı sizlerin başarılı olabilmesi için ortaya koyuyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık, genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Sizler Türk voleybolunun ve Türk spor camiasının gururusunuz. Biz, bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Umuyorum ki önce Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde, ardından da Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Altın Ligi'nde bizlerin göğsünü kabartacak ve bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Spor


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