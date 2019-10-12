Son Dakika Haberleri: Üstündağ'dan yeni sezon mesajı
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Üstündağ'dan yeni sezon mesajı

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019-2020 voleybol sezonunun başlaması nedeniyle kulüplerin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporculara, hakemlere ve müsabaka görevlilerine başarılar diledi.

Üstündağ'dan yeni sezon mesajı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019-2020 voleybol sezonunun başlaması nedeniyle kulüplerin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporculara, hakemlere ve müsabaka görevlilerine başarılar diledi.

Türkiye liglerinin Avrupa ve dünyanın en gözde ligleri arasında yer almasının kendilerine büyük bir mutluluk ve gurur verdiğini dile getiren Üstündağ, mesajında şunları kaydetti:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yanı sıra TVF 1. ve 2. Lig'de de 2019-2020 sezonunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Bu organizasyonlarımızın Avrupa'nın ve dünyanın en gözde ligleri arasında yer alması bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Hem Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde hem de AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın kalitesi, kulüplerimizin Avrupa kupalarında aldıkları başarılarla bir kez daha tescillenirken, TVF 1. ve 2. Lig'de de yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da gitgide artarak yaşanacağından hiç kuşkumuz yok."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ mesajında ayrıca, yeni sezon öncesinde başta kulüpler olmak üzere, sponsorlara ve yayıncı kuruluş Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) Türk voleyboluna sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini de iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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