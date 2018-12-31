Son Dakika Haberleri: Üstünde Çalıştığı Tahta Kırıldı.. 2 Katlı İnşaattan Yere Çakıldı

Üstünde Çalıştığı Tahta Kırıldı.. 2 Katlı İnşaattan Yere Çakıldı

1 saat önce

Üstünde çalıştığı tahta kırıldı.

Üstünde çalıştığı tahta kırıldı.. 2 katlı inşaattan yere çakıldı
-Evin ikinci katına beton döküldüğü sırada tahtanın kırılması sonucu dengesini kaybedip yere düşen inşaat işçisi yaralandı

KİLİS - Kilis'te, bir inşaatın ikinci katından beton döken işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde bir evin ikinci katına beton döküldüğü sırada ismi öğrenilemeyen işçi üzerinde durduğu tahtanın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Göçük olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yere düşün işçi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:47:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üstünde Çalıştığı Tahta Kırıldı.. 2 Katlı İnşaattan Yere Çakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]