Üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü - Son Dakika

Rize'de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy mahallesi Pazar caddesinde bir taş kamyonu yolda beklediği sırada üzeri kapanmış derenin üstünden geçen yol çöktü ve kamyon dere yatağının içerisine düştü. Yan yatan kamyon sürücüsü kendini dışarıya atarak hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kamyonun düştüğü çukurdan çıkarılması için olay yerine vinç çağırıldı ancak vinç ilk seferde bahçe duvarı nedeniyle kamyona müdahale edemedi. Sonrasında bölgeye bir de iş makinesi çağırılarak bahçenin duvarı yıkıldı ve vinç böylelikle güvenli bir şekilde kurularak kamyonu düştüğü çukurdan çıkardı. - RİZE